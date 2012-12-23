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«الحكم على ريم و التنفيذ على خالد» بهذه العبارة تصف زوجة سعودية حال زوجها اليمني خالد بعد ترحيله بعامين ونصف نتيجة للحكم عليه
الناشر - رئيس التحرير
شوقي اليوسفي
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