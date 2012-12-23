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الثوار يتساءلون: من هم الشهداء الذين قتلهم الوكلاء امير والشوافي ؟
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«الحكم على ريم و التنفيذ على خالد» بهذه العبارة تصف زوجة سعودية حال زوجها اليمني خالد بعد ترحيله بعامين ونصف نتيجة للحكم عليه
سعودية تصرخ: زوجي اليمني لم يكن رجلاً بل أنثى اسمها ريم
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حكم قبلي يعيد اعتبار فتاة بصفع شاب داخل جامعة تعز بحذاء !
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الناشر - رئيس التحرير
شوقي اليوسفي
صحيفة أسبوعية تصدر كل يوم أحد عن دار نبأ للصحافة والطباعة والنشر
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